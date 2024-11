André Sousa está de regresso à seleção de andebol

Convocado pelo selecionador Paulo Pereira para substituir o lesionado Rui Silva, o central de 22 anos volta a integrar a equipa das quinas depois de a ter representado pela última vez em 30 de abril de 2023, num triunfo sobre o Luxemburgo (36-18), na qualificação para o Euro2024, e espera contribuir para eventuais triunfos sobre Roménia, esta quinta-feira, e sobre Israel, no domingo.



“Quero organizar jogo, jogar para os meus colegas e ter a minha oportunidade, mas, acima de tudo, ser mais um e poder ajudar a concretizar os nossos objetivos, que passam por vencer estes dois jogos em casa. No plano teórico, somos favoritos, mas temos de estar concentrados e de aplicar o nosso melhor andebol dentro de campo”, disse, na projeção aos jogos marcados para o Pavilhão Municipal de Santo Tirso.



Internacional luso em cinco ocasiões, o jogador do ABC de Braga realçou que as duas primeiras adversárias do Grupo 8 estão a tentar “um percurso parecido com o que Portugal fez há uns anos”, a “querer entrar na grande elite do andebol europeu”, e enalteceu a capacidade física dos romenos.



“São jogos em que temos de estar muito concentrados. São equipas aguerridas, físicas. A equipa da Roménia tem bons defensores, jogadores muito físicos. Sabemos que somos melhores. Se estivermos bem, concentrados, certamente vamos ganhar. Vamos jogar com respeito, mas com imensa vontade de pôr dentro de campo o que sabemos fazer”, disse, a propósito do jogo marcado para as 19h00.



Uma das novidades na seleção nacional, a par do guarda-redes Diogo Valério e do pivô Alexis Borges, André Sousa considerou que as dinâmicas entre atletas que trabalham regularmente juntos, nos respetivos clubes, podem ser incorporadas num modelo de jogo que assenta em jogadores com muita experiência ao serviço de Portugal.



“A maior parte dos jogadores que está na seleção joga junta há muito tempo. Queremos continuar a crescer nesse sentido, seguir as ideias do treinador e ir melhorando, pouco a pouco, no ataque, na defesa e na transição”, disse.



A seleção portuguesa de andebol começa esta quinta-feira e termina em maio de 2025 o Grupo 8 da fase de qualificação para o Euro2026, que decorre de 15 de janeiro a 1 de fevereiro de 2026, numa organização conjunta da Suécia, Dinamarca e Noruega.