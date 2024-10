Andreia Faria confiante na vitória perante o Azerbaijão

“Portugal vai ser humilde, mas quer praticar o seu futebol, sabendo que o Azerbaijão está a ter o seu processo de crescimento. É uma equipa que respeitamos, mas temos de nos focar em nós e no nosso futebol para darmos a melhor resposta perante uma equipa perigosa”, disse a jogadora de 24 anos em declarações à comunicação social, na Cidade do Futebol, em Oeiras.



A possibilidade de estar no segundo Europeu consecutivo é algo que motiva todo o grupo, até porque, afirma Andreia Faria, “Portugal quer manter-se no patamar mais elevado”.



“É sempre um motivo de orgulho representar a seleção nacional e estamos muito focadas na conquista do nosso objetivo, que é estar no Euro 2025. É nesses patamares de alto nível que queremos estar e é para isso que trabalhamos. Estivemos presentes no último europeu e mundial, mas não queremos ficar por aí. O mais difícil é manter este nível e é esse o nosso objetivo”, afirmou a médio.



Obrigatório ganhar



Quanto ao jogo em Baku, frente ao Azerbaijão, a jogadora confirmou que a estratégia portuguesa passa por sair da primeira mão com um resultado positivo.



“O jogo no Azerbaijão é a primeira parte, mas claro que todas as equipas gostam de ir para o intervalo a ganhar. É isso que queremos, mas também jogar bem e sair com um resultado positivo para encararmos o jogo em Portugal com tranquilidade e confiança”, explicou Andreia.



Antevendo esse encontro, a médio do Benfica apelou à presença do público, no recinto minhoto.



“É importante para nós ter o apoio deles nas bancadas. Contamos com eles para jogar ainda melhor”, conclui a internacional portuguesa.



Portugal defronta o Azerbaijão na primeira mão do primeiro play-off de qualificação para o Campeonato da Europa de 2025 na próxima sexta-feira, às 13h00, no Estádio Delga Arena, e recebe a equipa azeri, na segunda mão, em Vizela, em 29 de outubro, às 19h45.



Caso ultrapasse o Azerbaijão, Portugal irá jogar com Bielorrússia ou República Checa na segunda e derradeira ronda dos play-offs, cujos encontros estão agendados para datas entre 27 de novembro e 3 de dezembro. O vencedor deste segundo confronto apura-se para a fase final do Europeu feminino, que se realiza entre 2 e 27 de julho de 2025, na Suíça.