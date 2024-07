Defesa Stopira é o segundo reforço do dia no Torreense

O defesa Stopira é o segundo reforço confirmado hoje pelo Torreense, anunciou o clube da II Liga portuguesa de futebol, sucedendo a Talles Wander no leque de reforços do emblema 'azul grená'.

O defesa luso cabo-verdiano, de 36 anos, está de regresso a Portugal depois de já ter representado o Feirense, em 2011/12, e o Santa Clara, em 2008/09 e 2009/10.



Depois disso, rumou à Hungria, onde competiu entre 2011 e 2022 e conquistou dois títulos de campeão nacional daquele país, assim como uma Taça.



É, assim, o segundo reforço do dia para o conjunto de Tiago Fernandes, que já hoje havia anunciado a chegada do avançado Talles Wander, por empréstimo do AVS.