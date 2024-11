Nuno Mendes acredita no sucesso de Ruben Amorim em Inglaterra

"Em relação ao `mister` [Ruben Amorim], só tenho de dar os parabéns. Fez tudo pelo futebol e está a ter muito êxito. Tem possibilidades de fazer muito mais. Desejo-lhe a melhor sorte", disse em conferência de imprensa o defesa do Paris Saint-Germain.

Na Cidade do Futebol, em Oeiras, Nuno Mendes foi o jogador escolhido para prestar declarações aos jornalistas no segundo dia do estágio de preparação para o embate entre Portugal e a Polónia, da quinta ronda da Liga das Nações, agendado para sexta-feira, no Estádio do Dragão, no Porto, tendo sido questionado sobre as conversas que já teve com os colegas de seleção Bruno Fernandes e Diogo Dalot sobre Amorim.

"O `mister` [Amorim] estava no Sporting e tinha uma maneira de jogar. No novo clube é ele que tem de decidir como vão jogar os jogadores que têm. Eles vão ter muito tempo juntos", atirou, sem abrir o `jogo`.

Já sobre João Pereira, que vai substituir Amorim, e que foi seu colega de equipa no Sporting, Nuno Mendes referiu que o novo técnico dos `verdes e brancos` tem a qualidade necessária para dar seguimento ao trabalho do antecessor.

"João Pereira é uma boa pessoa para o Sporting, tem capacidade para continuar o trabalho que o Ruben Amorim tem feito, e também lhe desejo sorte", lançou.

A formação das `quinas` recebe a Polónia na sexta-feira, no Estádio do Dragão, no Porto, e, três dias depois, defronta a Croácia, em Split, nas duas últimas jornadas (quinta e sexta) do Grupo A1 da Liga das Nações. Os jogos são às 19:45 (em Lisboa).

Depois de quatro jornadas, Portugal lidera isolado o agrupamento, com 10 pontos, contra sete dos croatas, quatro dos polacos e um dos escoceses.

Os dois primeiros classificados de cada um dos quatro agrupamentos da Liga A da quarta edição da prova seguem para os quartos de final e Portugal só precisa de pontuar num dos dois jogos para se qualificar.

Portugal conquistou em 2019 a primeira edição da Liga das Nações, ao bater na final os Países Baixos por 1-0, no Estádio do Dragão, no Porto, graças a um golo de Gonçalo Guedes, e ficou-se pela fase de grupos da Liga A em 2020/21 e 2022/23.