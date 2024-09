Portugal vence Escócia com Ronaldo a marcar perto do fim

Portugal foi surpreendido nos minutos iniciais, com Scott McTominay a cabecear na área de forma eficaz e a colocar a Escócia na frente (0-1).De imediato, a Seleção portuguesa reagiu, massacrou no ataque constante, mas o golo não aparecia. A vantagem dos escoceses manteve-se até ao intervalo, tendo o golo surgido na única ocasião em que a equipa visitante se aproximou da baliza de Diogo Costa. Portugal rematou mesmo por 15 vezes, mas sem sucesso nesta primeira parte.No segundo tempo, já com Ronaldo em campo, e com Portugal de novo em ataques constantes, insistindo pela direita, insistindo pela esquerda, mas sempre sem o tão desejado golo dos 60 mil que estiveram na Luz, este domingo.E foi o aniversariante do dia, no jogo 600 da carreira, agora com 30 anos festejados, a decidir o remate certeiro na zona central ainda de fora da área. Falamos de Bruno Fernandes, um golo que deixou a partida de novo empatada 1-1, aos 54' de jogo.A partir deste momento, a Escócia acordou e criou alguns lances de muito perigo na área portuguesa.Martínez fez então entrar João Félix e João Neves, e, pouco depois, Diogo Dalot.





A pouco mais de dez minutos para os 90, Ronaldo esteve perto do golo, em jogada frente ao guarda-redes escocês, mas de novo sem golo.





Pouco depois, mais sucessivos lances de golo numa só jogada, a bola ainda foi ao poste, mas o golo da vitória não surgia e com Angus Gunn em destaque com umas excelentes defesas entre os postes.





Quase a terminar, Ronaldo fez o golo 901, aos 88', e deu a vitória por 2-1 a Portugal, com os escoceses a manter a tradição de sofrer golos nos últimos instantes dos jogos.







Portugal lidera com 6 pontos, Croácia e Polónia somam 3 pontos, no último lugar está a Escócia com 0 pontos.





Portugal conquistou a primeira edição da Liga das Nações, em 2019, tendo depois falhado a qualificação para a "final four" em 2020/21 e 2022/23.