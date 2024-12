Presidente da FPF manifesta "profunda gratidão" a Nani

"Neste momento de despedida, quero expressar a minha profunda gratidão a Nani por tudo o que ele fez pelo futebol português. Desejo-lhe as maiores felicidades para o que está por vir", pode ler-se na mensagem de Fernando Gomes, divulgada pela FPF no sítio oficial do organismo na Internet.

O dirigente federativo lembra que Nani "não foi apenas um jogador de excelência, mas também um modelo de perseverança, inspirando gerações de jovens atletas em Portugal e no mundo".

"Ao longo de mais de uma década, Nani não representou apenas a nossa seleção nacional com grande orgulho e dedicação, mas também se tornou uma referência para todos os adeptos do futebol em Portugal", referiu.

Gomes lembra as 112 internacionalizações pela seleção principal, com 24 golos marcados, para notar o papel predominante do extremo durante vários anos, tendo sido "parte fundamental da conquista do título europeu em 2016, uma proeza que ficará para sempre gravada na história".

"Desde os seus primeiros passos no Real Sport Clube até à sua estreia profissional pelo Sporting, onde conquistou a Taça de Portugal, Nani sempre demonstrou um talento excecional e uma enorme paixão pelo jogo", lembrou.

Nani anunciou hoje, aos 38 anos, o fim da carreira de futebolista profissional, após mais de 20 épocas, abandonando o Estrela da Amadora, a que chegou esta época, para dedicar mais tempo à família e à academia que está a construir, segundo explicou num vídeo publicado nas redes sociais.

O extremo formado no Sporting foi 112 vezes internacional `AA` por Portugal (24 golos), por quem conquistou o Euro2016, e depois de despontar nos `leões`, a que voltaria duas outras vezes, teve como ponto alto da carreira os sete anos no Manchester United (42 golos em 230 jogos), pelo qual foi campeão europeu em 2007/08.

A carreira ficou marcada pelos `verdes e brancos`, que representou por 141 vezes, e pelos `red devils`, com quem conquistou também o Mundial de clubes e a Liga inglesa, em quatro ocasiões, tendo jogado também em clubes por todo o mundo, como a Lazio, o Valência, o Fenerbahçe, o Orlando City ou o Melbourne Victory, tendo sido várias vezes nomeado à Bola de Ouro.