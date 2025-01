Roberto Martínez considera Rodrigo Mora selecionável

"Quando um jogador chega à seleção, não é uma surpresa. Há jogadores jovens que estão a jogar muito bem e é o caso do Rodrigo Mora especialmente. Já acompanhámos o Rodrigo em dois estágios dos sub-21, mas no FC Porto está a mostrar as qualidades e isso é motivo de sorriso. Temos 30 jogadores que utilizámos na Liga das Nações e mais dois ou três jogadores que estão a bater à porta", afirmou o espanhol, aos jornalistas.

Em declarações à margem do jantar que encerra as comemorações dos 110 anos da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Roberto Martínez abordou o próximo estágio da seleção, num duplo duelo com a Dinamarca, nos quartos de final da Liga das Nações, em março, mas também o desenvolvimento e o legado que o presidente Fernando Gomes vai deixar na FPF.

"O trabalho feito deixa um legado que ajuda muito o futuro da federação e do futebol português. Um nível de qualidade que mostra isso mesmo. Para nós, é uma satisfação muito grande", disse o selecionador, que celebrou há pouco tempo dois anos no cargo, após suceder a Fernando Santos.

Rodrigo Mora, de apenas 17 anos, soma até ao momento três golos e três assistências em 14 encontros pela equipa principal dos "dragões" esta temporada, tendo integrado as convocatórias da seleção de sub-21 nos últimos estágios, sob o comando de Rui Jorge.