Seleção portuguesa de basquetebol perde na Eslováquia

Num desafio com permanentes alterações no marcador, os lusos venciam por 63-62 a poucos segundos do fim, contudo, um triplo de Matus Hronsky ditou o desaire luso.Portugal liderou o primeiro quarto, com 22-17, e ao intervalo perdia por 37-33, quatro pontos a menos que passaram a ser a mais à entrada para o último período, 46-42, vantagem que não conseguiu manter.Matus Hronsky foi o melhor marcador do encontro, com 18 pontos, logo seguido de Ricardo Monteiro, com 13.As duas seleções voltam a encontrar-se na sexta-feira.Depois destes dois desafios na Eslováquia, a preparação para a fase de qualificação para o Eurobasket2025 prossegue no II Torneio Internacional de Guimarães, entre 12 a 14 de julho, com desafios parente as seleções da Argentina e da Grã-Bretanha.