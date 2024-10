Seleção portuguesa feminina de futsal vence a Espanha

No primeiro de dois encontros entre as duas seleções, disputado no Pavilhão Polidesportivo de Rio Maior, a formação lusa já vencia ao intervalo com golos de Carolina Pedreira, Lídia Moreira e Kika, resultado que Vane Sotelo reduziu a abrir a segunda parte.



Entrou mais assertiva a equipa das quinas, com Carolina Pedreira, aos quatro minutos, a finalizar ao segundo poste uma bela jogada coletiva.



Aos 7 minutos, Lídia Moreira – que antes do início do jogo tinha sido distinguida pelas 50 internacionalizações – "faturou" depois de desviar com sucesso um remate exterior, sendo que, cinco minutos volvidos, foi Kika, com um remate portentoso ainda distante da baliza, a dilatar a vantagem lusa.



A abrir a etapa complementar, Vane Sotelo, também com um desvio a um remate fora da área, reduziu a desvantagem espanhola.



Nos instantes finais, as espanholas acercaram-se da baliza portuguesa, mas esbarraram na atenção da guarda-redes Odete Rocha, que "rendeu" Ana Catarina Pereira ao intervalo.



As duas seleções voltam a defrontar-se no sábado (18h30), novamente na cidade ribatejana, em mais um duelo que visa preparar a fase de qualificação para o primeiro Campeonato do Mundo feminino, que vai realizar-se entre 21 de novembro e 7 de dezembro, nas Filipinas.