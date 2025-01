Benfica e Sporting fazem contas na "Champions"

Os desaires de Benfica (4-5 frente ao Barcelona) e Sporting (2-1 em Leipzig) impediram as duas equipas de assegurar de imediato um lugar na próxima fase da Liga dos Campeões já esta semana. Ainda assim, os dois representantes portugueses ocupam posições de acesso ao play-off e por isso dependem apenas de si mesmos para seguir em frente.





Abaixo das duas equipas portuguesas só Manchester City e Dínamo Zagreb (com oito pontos) e Shakhtar (com sete) estão na luta.Nesta altura, as "águias" estão em 21.º lugar e os "leões" são 23.º, com 10 pontos, os mesmos que PSG e Estugarda.Precisamente, PSG e Estugarda vão defrontar-se na última jornada. Manchester City, que tem oito pontos, e o Club Brugge, com 11, também se defrontam.São, para já, nove as equipas eliminadas: Slovan Bratislava (36.º), Young Boys (35.º), Salzburgo (34.º), Sturm Graz (33.º), Estrela Vermelha (32.º), Girona (31.º), RB Leipzig (30.º), Sparta Praga (29.º) e Bolonha (28.º).