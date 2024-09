Champions feminina: Sporting contra Real Madrid, Benfica contra Hammarby

O sorteio hoje realizado em Nyon, na Suíça, colocou, no ‘caminho’ dos campeões, o cabeça de série Benfica frente ao Hammarby, nesta ronda com jogos da primeira mão previstos para os dias 18 e 19 de setembro, em Portugal, e da segunda para 25 e 26, em solo sueco.Já no ‘caminho’ das ligas, nas mesmas datas, o Sporting vai ter pela frente o Real Madrid, também começando a eliminatória em casa, para, depois, jogar na capital espanhola.O tetracampeão nacional Benfica, que superou na ronda anterior o SFK 2000 Sarajevo, era o primeiro dos sete cabeças de série no ‘caminho’ dos campeões, e, caso supere o conjunto sueco, mantém-se como totalista de presenças na ‘Champions’ feminina desde que foi criada, em 2021/22, um feito já assegurado por FC Barcelona, Bayern Munique, Chelsea e Lyon, mas também ao alcance de Paris Saint-Germain e Real Madrid.Para o conseguir, as madridistas têm de eliminar o Sporting, que chegou a esta fase ao afastar as islandesas do Breidablik, mas detém o pior ranking entre os conjuntos presentes na ‘rota’ das ligas.Neste ‘caminho’, a Juventus vai medir forças com o Paris Saint-Germain, o Paris FC com o Manchester City, a Fiorentina com o Wolfsburgo e o Häcken com o Arsenal.Já entre os ‘campeões’, além do embate entre Benfica e Hammarby, o sorteio emparelhou ainda St. Pölten com Mura, o Osijek frente ao Twente, o Galatasaray diante do Slavia Praga, a Roma perante o Servette, o Anderlecht contra o Valerenga e o Vorskla Poltava com o Celtic.Os 12 vencedores da segunda ronda de qualificação qualificam-se para a fase de grupos, a disputar entre outubro e dezembro, juntando-se a FC Barcelona, bicampeão europeu, Bayern Munique, Chelsea e Lyon, recordista de triunfos, com oito, no sorteio marcado para 27 de setembro.A final da edição 2024/25 da ‘Champions’ feminina vai ser disputada no Estádio José Alvalade, em Lisboa, em 24 ou 25 de maio de 2025.





(Com Lusa)