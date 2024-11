"Champions". Sporting e Benfica com "testes de fogo"

Ainda na "sombra" de Rúben Amorim, o agora técnico João Pereira começou a sua caminhada no cargo com uma goleada sobre o Amarante (6-0), para a Taça de Portugal, mas o verdadeiro teste será frente ao Arsenal, ainda mais com a "herança" pesada deixada pelo seu antecessor.Mesmo com um desaire, é certo que o Sporting continuará a lutar pelo apuramento direto, cenário esse que é bem diferente para o Benfica, que precisa de alcançar algo no Mónaco para ainda sonhar com a continuidade na mais importante prova europeia.





"Águias" obrigadas a ganhar



Tal como o principal rival lisboeta, a equipa de Bruno Lage viaja motivada com o 7-0 aplicado ao Estrela da Amadora, na Taça de Portugal, novamente com Di María em grande, mas terá pela frente o segundo classificado do campeonato francês.



Depois do desaire caseiro - e inesperado - com o Feyernoord (3-1) e da derrota em Munique com o Bayern (1-0), o Benfica vai ao Mónaco apostar forte na continuidade na prova, sabendo que novo desaire poderá arruinar os planos na competição.