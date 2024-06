Estádio José Alvalade acolhe última homenagem

Em comunicado, o Sporting revelou que as exéquias de Manuel Fernandes vão ter inicio no sábado, às 09:30, com uma cerimónia privada, para a família do antigo avançado.

A partir das 10:30, as portas do `hall vip` do Estádio José Alvalade, em Lisboa, abrem-se ao público, que pode prestar homenagem a Manuel Fernandes, até às 23:30 -- sendo que as portas fecham meia hora antes.

No domingo, o corpo de Manuel Fernandes sai do recinto `leonino` às 11:00, com cortejo a partir da Praça Centenário, nas imediações do estádio `verde e branco`, para o funeral, mais uma vez restrito aos familiares.

O ex-futebolista e treinador Manuel Fernandes morreu na quinta-feira aos 73 anos, na sequência de doença prolongada.

Manuel Fernandes, nascido em Sarilhos Pequenos, na Moita, em 05 de junho de 1951, notabilizou-se como jogador, sobretudo, ao serviço do Sporting, entre 1975/76 e 1986/87, tendo passado ainda por Sarilhense, CUF e Vitória de Setúbal.

Pela seleção principal, o jogador que conseguiu um `póquer` nos 7-1 do Sporting ao Benfica, em 1986/87, disputou 30 jogos, com sete golos.

Após concluir a carreira como jogador, Manuel Fernandes manteve-se ligado ao futebol, como treinador, orientando Vitória de Setúbal, Estrela da Amadora, Ovarense, Sporting, Campomaiorense, Tirsense, Santa Clara, Penafiel e União de Leiria, sendo que, pelo meio, treinou em Angola, no ASA.