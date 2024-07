Matheus Reis promete Sporting forte na Supertaça

”, referiu aos jornalistas, após a vitória (2-1) dos "leões" sobre o Sevilha, em jogo particular realizado no Estádio Algarve.Matheus Reis e St. Juste serão ausências certas, depois de terem sido expulsos no jogo da Taça, e também Diomande está em dúvida, depois de ter visto cartão vermelho na partida de com os espanhóis.”, frisou o defesa brasileiro.A estreia oficial dos campeões nacionais está marcada para 3 de agosto, em Aveiro, frente ao FC Porto, vencedor da Taça de Portugal 2023/24, em jogo da Supertaça Cândido de Oliveira.O triunfo sobre o Sevilha fechou um estágio de 11 dias “muito positivo”, com três vitórias e um empate, comentou Matheus Reis, assinalando que a equipa está “a crescer” e admitindo surpresas ao nível tático ao longo da temporada 2024/25.”, revelou.Matheus Reis assegurou que os jogadores do Sporting estão “”, elogiando o reforço belgaSobre Coates, Paulinho, Adán e Luís Neto, que saíram do Sporting, o jogador ‘leonino’ salientou que “eram grandes lideres, grandes profissionais e grandes pessoas fora do campo”.”, afirmou.O defesa confirmou que o plantel já se reuniu sob o comando do novo capitão, o médio dinamarquês Hjulmand, que será secundado por Daniel Bragança e Gonçalo Inácio.”, concluiu.A formação de Rúben Amorim soma quatro vitórias e dois empates na pré-temporada, voltando a jogar no sábado, frente ao Athletic Bilbau, no jogo do Troféu Cinco Violinos, de apresentação do plantel aos adeptos, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.