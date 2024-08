Rúben Amorim vê Sporting preparado para enfrentar o Rio Ave

O técnico leonino confessou que as saudades de Alvalade eram muitas? "Deu para matar saudades no particular e na Supertaça, o ambiente foi espetacular. Gosto muito do Rio Ave, sou suspeito porque gosto muito do treinador. Jogam de forma parecida à nossa e vai haver um grande encaixe, vão ser os duelos a decidir. Estamos preparados para a dificuldade do jogo, queremos defender o título e voltar a ser campeões nacionais".



A Supertaça foi um jogo difícil. Teve alguma conversa específica com algum jogador? Como se gere? O técnico respondeu: "Semana difícil, um sentimento de uma equipa cada vez maior, que sente cada vez mais as derrotas. Foi um jogo que esteve na nossa mão. Não posso falar muito com os jogadores, porque uma equipa que está a ganhar 3-0 e depois há o 3-1, 3-2, 3-3 e 4-3... Acho que a grande responsabilidade é do treinador. Senti que a equipa estava bem, mas devíamos ter tido outra concentração num ou outro pormenor, como nos lançamentos. Não tive conversas especiais, olhámos para o jogo. Foi uma semana normal e seguimos em frente para o próximo".



Será que o Sporting perdeu o estatuto de maior candidato ao título? Eis a resposta: "Temos sempre pressão. Claro que queremos muito ganhar este jogo por todas as condicionantes da Supertaça. Estou aqui com umas preocupações completamente diferentes daquelas que tinha se tivéssemos ganhado a Supertaça. Não vincaríamos nada, mas ganharíamos mais um título, a semana e a confiança seriam muito maiores. Queremos ganhar agora para depois continuar o nosso caminho".



Recuando aos festejos da conquista do campeonato, o Rúben referiu que queria o bicampeonato. Muitos duvidaram até que o Rúben ficaria no Sporting. Além do contrato que tem, o que o fez ficar? "Tudo. O que me fez ficar foi tudo, e depois também há razões pessoais sobre as quais não quero falar. Fiquei aqui, gosto de estar aqui porque o clube me quer e podemos fazer algo que só foi feito há 70 anos. É importante tentar fazer isso. O objetivo é ser bicampeão mas, como ficou provado na Supertaça, é difícil. Contrato, vontade de ficar e vontade do Sporting em ficar comigo. Foram essas as razões".



Sobre uma eventual discussão de Gyökeres com companheiros no final. O que se passou? o treinador esclareceu: "Não se passou nada. O Viktor não discutiu com os colegas. Às vezes começa a falar sueco sozinho quando falha um golo, e foi isso que se passou".



Por fim duas questões sobre como tem sido a preparação para o jogo de amanhã? Rio Ave pode surpreender? "Acho que sim, porque o treinador é muito bom e mudou a forma de jogar na 2.ª volta do ano passado. Jogou com o Umaro a ala por dentro, mas a esticar muito o campo. Por isso é que acho que vai haver alguma coisa nova na equipa que nos pode surpreender. Mudaram as caraterísticas dos jogadores, têm mais jogadores de posse do que de velocidade. Têm saída a quatro com médio defensivo, são bons nas bolas paradas. Estamos preparados para tudo, mas queremos implementar o nosso jogo".