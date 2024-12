Sporting e Benfica já conhecem adversários na Youth League

O clube de Alvalade atingiu as meias-finais da Youth League há duas épocas, mas nunca venceu a competição, que replica parcialmente o modelo da Liga dos Campeões, ao contrário de FC Porto e Benfica, que ergueram o troféu em 2018/19 e 2021/22, respetivamente.Ao contrário do rival lisboeta, o Benfica não obteve estatuto de cabeça de série – e o benefício de jogar em casa -, ao terminar a fase de liga no nono lugar, com três vitórias, dois empates e uma derrota, enquanto os neerlandeses efetuaram um percurso de apuramento paralelo, no designado Caminho dos Campeões.