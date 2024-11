Sporting vence Arsenal e segue invicto na UEFA Youth League

A equipa lisboeta entrou praticamente a vencer, com um golo marcado por Gabriel Pires, logo aos sete minutos, tendo aumentado a vantagem por Denilson Santos, que aproveitar um erro defensivo e fez o 2-0, aos 21 minutos.



Numa altura em que o Arsenal estava à procura de um golo para tentar reentrar no encontro, aos 73 minutos, o defesa-esquerdo Rayhan Momade 'disparou' para o fundo das redes e sentenciou o encontro.



O Sporting conquistou assim a quarta vitória seguida na competição, após ter vencido nas rondas anteriores Manchester City (2-0), PSV Eindhoven (2-0) e Sturm Graz (3-1), depois de, na primeira jornada, ter empatado 2-2 diante do Lille.



A equipa lisboeta, que na próxima jornada joga com o Club Brugge, na Bélgica, atingiu as meias-finais da competição há duas épocas, mas nunca a venceu, ao contrário dos rivais FC Porto e Benfica, que ergueram o troféu em 2018/19 e 2021/22, respetivamente.