Benfica anuncia remodelações na SAD com quatro entradas no Conselho de Administração

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Benfica explica que Nuno Catarino vai iniciar funções até 01 de janeiro de 2025, “assumindo desde já a supervisão de toda a área financeira”, que estava entregue a Luís Mendes, que saiu em junho.



Eduardo Stock da Cunha e Manuel Lopes da Costa também entram na administração da SAD ‘encarnada’, mas ambos com funções não executivas.



Outra das novidades é a entrada na administração da SAD do vice-presidente José Gandarez, que se junta na comissão executiva ao presidente Rui Costa, a Manuel Brito, Jaime Antunes e Nuno Catarino.



A estes cinco nomes juntam-se as novidades Eduardo Stock da Cunha e Manuel Lopes da Costa, para além de Maria Pinto Correia e António Pires de Andrade, que compõem o novo Conselho de Administração da SAD.



Os ‘encarnados’ justificam estas alterações face à "cessação de funções, por renúncia”, de Luís Mendes, Maria Sampaio Nunes e Lourenço Coelho, que fica nas funções de diretor-geral para o futebol.



A nota dá conta que Nuno Catarino foi “designado como representante da Benfica SAD para as Relações com o Mercado e com a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários”.