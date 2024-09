Benfica. Bruno Lage de regresso ao comando técnico do clube da Luz

“Dizer já a todos os benfiquistas de todo o trabalho que vamos fazer.”, começou o técnico Bruno Lage.Depois de um cumprimento coletivo a todos os jornalistas, o novo treinador do Benfica lembrou que vai realizar o primeiro treino num dia em que completa 20 anos desde que entrou pela primeira vez no clube da Luz.. Futebol ofensivo e dinâmico que puxe pela bancada”, afirmou Bruno Lage na primeira pergunta que lhe foi colocada

Apresentação de Bruno Lage na RTP3







Numa mensagem aos mesmos, Bruno Lage afirmou que a sua história do Benfica não tinha terminado da melhor maneira e que traz consigo a vontade de trazer novamente o sentimento de ser benfiquista.Questionado sobre o facto de não ser uma escolha consensual após a saída de Roger Schmidt,e que ele próprio quis voltar ao clube da Luz.

"Está mais que evidente o que são os nossos objetivos. A vantagem pontual é possível recuperar. Hoje o Bruno Lage é diferente, temos de aprender e fazer um caminho de sucesso".





E acrescentou ainda que "quem regressa tem sempre vontade de vencer". O técnico afirmou que é necessário olhar para o futuro para conseguir alcançar mais títulos. "É isso que prometo: ganhar e jogar bem. E muito trabalho".







Sobre o plantel que vai agora encontrar, Bruno Lage afirmou estar feliz com a equipa que foi construída.







Assim, está consumado o regresso de Bruno Lage ao Benfica, depois de vários anos a treinar as camadas jovens e ter chegado à equipa principal após o despedimento de Rui Vitória. O Benfica recuperou de uma desvantagem de sete pontos e o clube acabou por sagrar-se campeão em 2019. Na temporada seguinte, a equipa da Luz ainda esteve em primeiro lugar mas uma vaga de maus resultados levaram à perda do primeiro lugar e ao despedimento do técnico, agora com 48 anos.