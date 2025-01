Benfica "cai" na Taça Challenge feminina de voleibol

Depois de ter vencido na Luz no primeiro encontro entre as equipas (3-1), ficando com "um pé e meio" nas meias-finais, a formação transalpina dominou totalmente a partida no Palazzetto dello Sport Gianni Asti Torino, fechando o primeiro set em 25-16, o mesmo resultado que obteve no segundo parcial.



As "águias" ainda tentaram responder no terceiro set, mas o Chieri 76 voltou a superiorizar-se, desta feita por 25-22, e "carimbou o bilhete" para a próxima fase da prova, enquanto as comandadas de Rui Moreira estão fora.



A francesa Lucille Gicquel, do Chieri 76, esteve em destaque no capítulo ofensivo, com 14 pontos, mais um do que a cipriota e sua colega de equipa Katerina Zakchaiou, enquanto a norte-americana Kyra Holt voltou a ser a mais produtiva das encarnadas, com 12 pontos, depois de ter anotado 18 na primeira mão.