Benfica está nos "quartos" da Challenge feminina de voleibol

Depois de terem batido as gregas em Atenas, por 3-0, no primeiro duelo, as "águias" até perderam o primeiro set (19-25), mas impuseram-se nos restantes parciais (25-18, 27-25 e 25-20).Assim, as comandadas por Rui Moreira, que somaram o 11.º triunfo seguido em todas as competições, "carimbaram" o "bilhete" para a próxima ronda da competição, em que terão pela frente as italianas do Chieri'76, que eliminaram o Kangasala, da Finlândia.

No final do jogo os protaginistas analisaram o mesmo.





Rui Moreira (treinador do Benfica) afirmou: "Muito contente pelos passos que temos dado, já desde a época passada. Muito contente pelo trabalho diário que temos feito e pelas pequenas conquistas que temos conseguido. Pessoalmente, muito feliz, porque conquistar marcos históricos no nosso clube do coração é sempre especial. Nós somos profissionais, temos sempre os objetivos de atingir resultados, mas, quando o fazemos num clube com o que nos identificamos muito, tem sempre aquele carinho e aquele contexto mais especial. Temos de continuar a trabalhar, pensar já na próxima eliminatória. É cada vez mais difícil, mas, enquanto for possível, nós vamos lutar e vamos tentar fazer novamente história".



Angélica Malinverno (central e capitã do Benfica): "É muito bom continuarmos a fazer história no Clube. Queremos mais. Era um objetivo desde o início da temporada, ir o mais longe possível nas competições europeias, e hoje foi mais um passo muito importante. Talvez não tenha sido o nosso melhor jogo, mas a equipa conseguiu fortalecer-se durante a partida, conseguiu buscar o resultado e concretizou o principal objetivo. Os adeptos são o 8.º jogador, ajudaram-nos muito. Faz sempre muita diferença quando a nossa casa está cheia, os nossos adeptos empurram-nos. Contamos sempre com eles".