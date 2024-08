Benfica inicia negociações para cessar contrato com Roger Schmidt

A informação surge partilhada pelo clube no site da CMVM, às 17h20, no dia seguinte ao clube ter empatado com o Moreirense, à quarta jornada.

O Benfica informa que Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD informa sobre: Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD informa sobre negociações para a cessação do contrato do treinador Roger Schmidt.





O empate fora de casa contra o Moreirense na noite desta sexta-feira parece ter sido o ponto de ruptura. Visivelmente incomodado, Rui Costa abandonou a tribuna logo após o golo da equipa adversária, que liderou o jogo até aos acréscimos, quando o Benfica conseguiu evitar a derrota com um penálti convertido por Marcos Leonardo.







Leonardo jardim deverá ser apresentado na segunda-feira.



Rui Costa fará uma conferência de imprensa às 18h30.