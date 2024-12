Benfica vence Bolonha e segue na Youth League

, permitiram ao Benfica conquistar o terceiro triunfo e colocaram o clube lisboeta no sétimo lugar provisório, apesar de ainda poder cair algumas posições, em função dos restantes jogos de hoje.O Sporting, que venceu na terça-feira o Club Brugge, por 1-0, já assegurou o segundo lugar final fase de liga, atrás do Inter Milão, e a garantia de jogar em casa na fase a eliminar, frente a uma das últimas seis equipas apuradas, entre o 17.º lugar e o 22.º.O clube de Alvalade atingiu as meias-finais da Youth League há duas épocas, mas nunca conseguiu vencer a competição que replica parcialmente o modelo da Liga dos Campeões, ao contrário de FC Porto e Benfica, que ergueram o troféu em 2018/19 e 2021/22, respetivamente.