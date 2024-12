Defesa Tomás Araújo renova com Benfica até 2029

O defesa internacional português Tomás Araújo renovou contrato com o Benfica até 2029, seguindo ligado ao clube lisboeta de futebol, que hoje anunciou a oficialização da extensão do vínculo.

Araújo, aos 22 anos uma vez internacional ‘AA’ por Portugal, joga nos ‘encarnados’ desde 2016/17, então como sub-15, e prolongou por mais uma temporada o vínculo anterior, que era válido até 2028.



Ao todo, o defesa-central soma 41 jogos pela equipa principal das ‘águias’, tendo atuado por empréstimo no Gil Vicente em 2022/23, e ainda não somou qualquer título sénior, estando a ganhar maior preponderância em 2024/25, uma ascensão confirmada com a estreia pela seleção nacional.



“Contem comigo até 2029”, declarou o jogador, num vídeo disponibilizado pelo emblema de Lisboa no seu sítio oficial na Internet.



Já em declarações ao canal do clube, Araújo lembrou o “percurso incrível” no Benfica, sentindo que tem “crescido de época para época, tanto como jogador tanto como pessoa”.



A conquista da UEFA Youth League, pela equipa jovem, revelou uma “geração incrível” de que fez parte e espera dar sequência ao “percurso bonito” e “continuar a melhorar”.



“Sinto que com este grupo de trabalho tenho melhorado muito, treino após treino, jogo após jogo, e espero que continue assim. Coletivamente, queremos ganhar os jogos todos e ser campeões. É o grande objetivo da época”, declarou.