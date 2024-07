Poste chileno Nico Carvacho reforça basquetebol do Benfica

O poste internacional chileno Nico Carvacho assinou contrato com o basquetebol do Benfica até 2025 e afirmou estar "ansioso por trilhar caminhos vitoriosos", anunciou hoje o clube campeão nacional na sua página na Internet.

“Significa muito, para mim, jogar num grande clube, com adeptos tão apaixonados. Também sou um grande fã de futebol, por isso sei o quão grande é o Benfica. É muito emocionante jogar num clube assim", disse aos meios de comunicação do clube.



Nico Carvacho, de 27 anos, amigo do poste norte-americano Terrell Carter, que lhe contou “coisas ótimas sobre o clube e a cidade”, confessa-se “muito animado para chegar e começar".



Com 2,10 metros de altura, o basquetebolista chileno provém dos polacos do MKS Dabrowa Górnicza, onde esteve uma temporada.



“Sou um jogador que tenta jogar o máximo que consegue pela equipa. Consigo finalizar nos lances junto ao cesto, recuperar a bola, fazer bons passes. Faço tudo o que posso para ajudar a equipa a vencer”, apontou, deixando uma mensagem de otimismo aos adeptos.



Nico Carvacho, que jogou nos Estados Unidos, Bulgária, Alemanha e Polónia antes de chegar a Portugal, assegura que “será um grande ano”.