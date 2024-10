André Carvalho muda-se para a Efapel em 2025

“O André Carvalho é um ciclista com muita qualidade e experiência. Um ciclista rápido, que ultrapassa bem a média montanha e que também tem a capacidade de se colocar ao dispor da equipa sempre que necessário. Terá as suas oportunidades e estamos convictos de que é um bom reforço”, lê-se nas redes sociais da Efapel.



O corredor de 26 anos regressou esta temporada a Portugal, para representar a Sabgal-Anicolor, depois de cinco épocas no estrangeiro, as três últimas na Cofidis, do WorldTour, tendo integrado a equipa que venceu a Volta a Portugal com o russo Artem Nych.



Após uma promissora carreira como sub-23 na Hagens Berman Axeon, em que foi quinto na Liège-Bastogne-Liège e na Paris-Roubaix daquela categoria e quarto na prova de fundo dos Nacionais ganha por João Almeida (2019), o famalicense teve uma passagem discreta pela Cofidis, equipa pela qual se estreou em grandes Voltas, ao alinhar na Vuelta2023.



“Estou bastante entusiasmado por me juntar à Efapel. É uma equipa com uma mentalidade ambiciosa e ganhadora e sinto que pode ser um grande passo na minha carreira. (…) Em 2025, espero poder contribuir para o sucesso coletivo da equipa, ajudando os meus companheiros de equipa e, claro, procurar estar no meu melhor para atingir as minhas próprias metas pessoais”, adiantou o ciclista, citado em comunicado.



André Carvalho é o segundo corredor a trocar a Sabgal-Anicolor pela Efapel, seguindo os passos do uruguaio Mauricio Moreira, vencedor da Volta a Portugal em 2022 e vice-campeão da prova "rainha" do ciclismo português no ano anterior.