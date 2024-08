Henrik Pedersen passa a liderar Volta a França do Futuro

O ciclista dinamarquês Henrik Pedersen é o novo líder da Volta a França do Futuro, após triunfar hoje na segunda etapa, entre Sarrebourg e Ronchamp-Champagney, com alguma montanha na parte final da tirada.

Pederson e o esloveno Gal Gliver chegaram juntos à meta, após 184,5 quilómetros, que cumpriram em 04:02.32 horas, com o belga Tim Rex a dois segundos e o pelotão, onde estava o anterior líder, o britânico Joseph Blackmore, a 1.09.



No pelotão entraram cinco portugueses - António Morgado, Gonçalo Tavares, Daniel Lima, Lucas Lopes e Alexandre Montez - com apenas um luso mais atrasado: João Martins foi 137.º, já a 8.12.



Na geral, Pedersen comanda, com Glivar a 29 segundos e Rex a 41.



António Morgado caiu de 10.º para 12.º, agora a 1.11. Mais atrás estão Gonçalo Tavares (59.º, a 1.31), Daniel Lima (77.º, a 1.41), Lucas Lopes (86.º, a 1.46), Alexandre Montez (98.º, a 1.55) e João Martins (138.º, a 9.29).



A mais importante corrida para o escalão sub-23, corrida por seleções, prossegue na terça-feira com a terceira de sete etapas, ligando Mouchard a Plateau d'Hauteville, em 170,2 quilómetros.