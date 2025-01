Taça da Liga. Benfica reencontra o Braga

Ao contrário do que acontecia com Roger Schmidt, Bruno Lage recuperou a prática de fazer estágio no dia anterior ao jogo, e viaja já hoje para Leiria.

Leandro Santos deve seguir com o plantel.



Depois de terminado o empréstimo de Kaboré, o jovem da formação é a principal alternativa a Bah.



No entanto, o Benfica já está no mercado à procura de um lateral direito, e o favorito é o jogador do Vitória de Guimarães, Alberto Costa.



Para o jogo de amanhã, Bruno Lage deve fazer algumas mudanças no onze inicial relativamente ao último frente ao Braga, em que acabou derrotado.



Esta manhã, o técnico disse que com ele os jogadores do Benfica têm de estar sempre no limite.