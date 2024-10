Taça da Liga. FC Porto com baixas de última hora para o encontro com o Moreirense

O médio Marko Grujic está lesionado e é baixa de última hora para o jogo do Porto frente ao Moreirense, dos quartos de final da Taça da Liga. O jogador sérvio ficou fora dos convocados, tal como Marcano e Wendell, que estão na fase final de recuperação de lesões.

O central Otávio voltou às escolhas de Vítor Bruno, depois de ter ficado fora dos convocados, por opção, nos últimos dois jogos.



Galeno deve regressar ao onze inicial dos azuis e brancos.



O treinador do Moreirense, César Peixoto, acredita que pode discutir a eliminatória com o Porto.



Vítor Bruno destaca o bom momento do adversário.