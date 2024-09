Fábio Vieira lesionado no FC Porto, Diogo Costa voltou ao trabalho

O médio ofensivo Fábio Vieira, emprestado esta época pelo Arsenal, não treinou, uma vez que se limitou a fazer tratamento a uma lesão muscular na coxa direita, desconhecendo-se a dimensão do problema e se estará apto a defrontar os algarvios.



Depois da titularidade na seleção de Portugal nos desafios da Liga das Nações contra a Croácia e Escócia, com dois triunfos por 2-1, ambos no Estádio da Luz, Diogo Costa voltou a estar às ordens do técnico Vítor Bruno.



Marko Grujic também esteve ao serviço da seleção da Sérvia, contudo falhou o treino, uma vez que ainda está em trânsito para a ‘Invicta’.



Ao serviço de várias seleções continuam ausentes os internacionais brasileiro Wendell e canadiano Eustáquio, bem como os portugueses sub-21 Vasco Sousa e Rodrigo Mora e sub-19 Gonçalo Ribeiro e Gonçalo Sousa.



De igual modo, Nico González e Samu Omorodion estão com os sub-21 de Espanha, e Deniz Gül nos sub-21 da Suécia.



Do boletim clínico fazem ainda parte o central espanhol Marcano, com trabalho de ginásio e tratamento, bem como Zaidu, com treino condicionado, ambos com lesões de longa duração.



O FC Porto volta a trabalhar na quarta-feira às 10:00, novamente no Centro de Treinos e Formação Desportiva Porto/Gaia.



Cumpridas quatro jornadas, o FC Porto é terceiro, com nove pontos, enquanto o Farense é último, ainda sem pontos.