FC Porto conclui auditoria sobre três áreas de gestão nas últimas 10 épocas

O FC Porto finalizou o projeto de auditoria forense encetado com a consultora Deloitte, após promessa eleitoral do presidente André Villas-Boas, anunciou esta quarta-feira o clube da I Liga de futebol, que disponibilizará as conclusões ao público na quinta-feira.

“A conclusão desta auditoria marca o início de uma nova era para o FC Porto. Este é um compromisso cumprido com os nossos sócios e adeptos, que merecem um clube transparente e exemplar na sua gestão. As evidências encontradas não só revelam desafios do passado, mas também permitem virar a página e construir um futuro mais sustentável e ético”, afirmou o dirigente, em declarações aos meios dos ‘azuis e brancos’.



A auditoria analisou um período de 10 épocas, de 2014/15 a 2023/24, com foco em três áreas de gestão - bilhética, transferências de jogadores e despesas de representação -, “revelando práticas que impactaram negativamente a saúde financeira e a reputação do clube.



“Estamos a implementar mudanças estruturais para garantir que estas práticas não se repetem e que o FC Porto continue a honrar a sua história. É o momento de olhar para o futuro com confiança e determinação”, frisou Villas-Boas, num dia em que os associados tiveram acesso prioritário ao documento através do portal da transparência dos ‘dragões’.