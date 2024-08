FC Porto inicia preparação do clássico com reforços Omorodion e Gül integrados

Um dia depois de os 'dragões' terem igualado os 'leões' no comando do campeonato, ao alcançarem a terceira vitória consecutiva em outras tantas rondas na receção ao Rio Ave (2-0), os dois avançados integraram a sessão matinal conduzida pelo treinador Vítor Bruno no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival.



Samu Omorodion, campeão olímpico por Espanha há duas semanas nos Jogos Paris2024, chegou ao FC Porto oriundo dos espanhóis do Atlético de Madrid, por 15 milhões de euros (ME), tendo assinado por cinco temporadas, até junho de 2029, vínculo idêntico ao de Deniz Gül, proveniente dos suecos do Hammarby, por 4,5 ME fixos, mais 500.000 euros em variáveis.



Iván Marcano, que fez trabalho de ginásio e tratamento, e Zaidu, com treino condicionado, mantiveram-se no boletim clínico dos 'azuis e brancos', que folgam na segunda-feira e retomarão a preparação do clássico no dia seguinte, de novo no Olival.



Sporting e FC Porto, integrados no trio provisório de líderes da I Liga, a par do Famalicão, todos com nove pontos, defrontam-se no sábado, às 20:30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, em encontro da quarta jornada da prova.