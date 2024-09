Fran Navarro lesionado, Fábio Vieira evolui para treino condicionado

No dia do 131.º aniversário dos ‘dragões’, o conjunto orientado por Vítor Bruno finalizou a preparação da receção ao Arouca, da sétima jornada do campeonato, no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, passando a incluir quatro nomes no boletim clínico.



Além de Fran Navarro e de Fábio Vieira, que recupera de problemas musculares na coxa direita e ainda não jogou desde o regresso ao FC Porto por empréstimo do vice-campeão inglês Arsenal, o defesa central espanhol Iván Marcano e o lateral esquerdo nigeriano Zaidu recuperam de roturas ligamentares dos joelhos direito e esquerdo, respetivamente.



Vítor Bruno projetará o encontro com o Arouca em conferência de imprensa a partir das 17:00 de hoje, no Estádio do Dragão, no Porto, palco do embate da sétima jornada da I Liga, que está agendado para domingo, às 18:00, sob arbitragem de André Narciso, da associação de Setúbal.



O FC Porto é segundo classificado, com 15 pontos, seis abaixo do campeão nacional e líder isolado Sporting, que tem mais um jogo, enquanto o Arouca está em 13.º, com seis.