Portugal com Alemanha, Estónia e Cazaquistão no apuramento para o Mundial de praia

Alemanha, Estónia e Cazaquistão são os adversários da seleção portuguesa de futebol de praia na fase de qualificação europeia para o Campeonato do Mundo de 2025, de acordo com o sorteio hoje realizado.

A qualificação para o Mundial de 2025 decorre na Andaluzia, no sul de Espanha, entre 04 e 13 de outubro, e apura quatro seleções para a fase final do torneio, a decorrer em Victoria, na ilha de Mahé, nas Seychelles, de 01 e 11 de maio.



Portugal – detentor do título europeu -, que já venceu por duas vezes o Mundial, em 2015 e 2019, vai defrontar na fase de grupos as seleções da Alemanha, Estónia e Cazaquistão, que apura os dois primeiros para a fase seguinte.



- Grupos da qualificação europeia para o Mundial:



Grupo A: Espanha, Azerbaijão, Inglaterra e Geórgia.



Grupo B: Itália, Chéquia, Dinamarca e Roménia.



Grupo C: Portugal, Alemanha, Estónia e Cazaquistão.



Grupo D: Bielorrússia, Moldávia, Turquia e Bélgica.



Grupo E: Suíça, França, Lituânia e Malta.



Grupo F: Ucrânia, Polónia, Noruega e ‘Team 24’.