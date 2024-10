Sp. Braga suspende secção de futebol de praia

Em comunicado,Além disso, notam, “”.O Sporting de Braga entende, por isso, existir um cenário que leva a concluir ser “inviável” continuar o “grande investimento feito ao longo dos anos”.Notando ser “uma decisão tomada com enorme desgosto”, os minhotos prestam “o devido reconhecimento e agradecimento a todos os atletas, treinadores e elementos do staff que ao longo destes anos elevaram o Sporting de Braga a potência n.º 1 da modalidade a nível mundial”.Atuais tetracampeões nacionais de futebol de praia (10 no total, recordista em Portugal), e além de outros títulos internos, os minhotos somam ainda dois mundialitos de clubes e quatro títulos de campeões europeus.