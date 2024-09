André Gomes assina contrato de dois anos com os franceses do Lille

"O Lille tem o prazer de anunciar a contratação de André Gomes. O médio internacional português regressa aos 'dogues', depois de já ter vestido com sucesso a camisola do Lille na época 2022/23. Assinou um contrato de dois anos", refere o clube em comunicado.



André Gomes, de 31 anos, esteve ligado aos ingleses do Everton nas últimas seis épocas, tendo alinhado no Lille em 2022/23 por empréstimo.



O médio, que tinha terminado contrato e estava livre para decidir o seu futuro, vai regressar a França, numa carreira em que passou por FC Porto, Boavista e Benfica nos escalões de formação, tendo chegado à equipa principal dos 'encarnados'.



Deixou o Benfica em 2014/15 para representar os espanhóis do Valência, transferindo-se depois para o FC Barcelona, antes de chegar ao Everton.



"Quando cheguei aqui há pouco, vieram-me muitas recordações. Não são assim tão antigas. Vivi grandes momentos no Lille e o facto de estar de volta ao clube hoje deixa-me feliz. Volto com o mesmo estado de espírito da primeira vez, com o desejo de ajudar a equipa, de dar o melhor de mim em campo, no balneário, para alcançarmos os nossos objetivos", afirmou o médio.