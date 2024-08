Arsenal entra a ganhar

Os ‘gunners’, que estiveram em acesa luta pelo título na última época, uma vez mais conquistado pelo Manchester City, estrearam-se hoje na Premier League com uma vitória por 2-0, em casa, frente ao Wolverhampton.



Bukayo Saka voltou a mostrar ser um dos mais entusiasmantes jogadores da atualidade, com o internacional inglês a assistir Kai Havertz no primeiro golo, aos 25 minutos, e a fazer o segundo, num típico movimento a fletir para dentro, aos 74.



No Arsenal, Fábio Vieira, lesionado, não entrou nas opções de Mikel Arteta, enquanto, nos ‘wolves’, José Sá, Toti e Rodrigo Gomes foram escolhas iniciais de Gary O’Neill, e Chiquinho e Podence saíram do banco, já na segunda parte.



Em Nottingham, Nuno Espírito Santo viu o Forest deixar escapar em casa a vitória na receção ao Bournemouth (1-1).



A equipa adiantou-se com um golo de Chris Wood, aos 23 minutos, em jogo em que o português Jota Silva (ex-Vitória de Guimarães) esteve no banco, mas o Bournemouth empatou já na reta final, num ressalto em que a bola sobrou para Semenyo, aos 87.



O jogo ficou marcado pela lesão grave do médio brasileiro Danilo, que terá sofrido uma fratura na perna, com o jogador a ser rodeado pelos assistentes no relvado com uma proteção visual para o exterior, enquanto recebia assistência médica.



Em outro jogo da tarde, o Newcastle, mesmo com a expulsão de Fabian Schar logo aos 28 minutos, venceu na receção ao Southampton (1-0), com Isak a aproveitar um erro do guarda-redes McCarthy e a oferecer o golo a Joelinton, aos 45 minutos.



O resultado mais dilatado da tarde pertenceu ao Brighton, que, na visita ao Everton, venceu por 3-0, com golos de Mitoma (26 minutos), Welbeck (56) e Adingra (85), num encontro em que os ‘toffees’ ficaram reduzidos a 10, por expulsão de Ashley Young, aos 66.



O avançado português Beto ainda entrou no Everton, aos 76 minutos, enquanto no Brighton James Milner fez história, ao iniciar a 23.ª época consecutiva na Liga inglesa, um recorde na competição.



O médio, que cumpre a segunda época no Brighton, depois de oito no Liverpool, estreou-se na ‘Premier’ em 2002, quando jogava no Leeds e até hoje partilhava o recorde de mais épocas no campeonato com Ryan Giggs, com 22.



A primeira jornada da Liga inglesa, que ainda teve o Liverpool a vencer em casa do promovido Ipswich (2-0), prossegue ainda hoje, com a receção do West Ham ao Aston Villa.