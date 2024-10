Atalanta goleia e `salta` para os lugares europeus

A formação de Bérgamo chega aos 16 pontos, em igualdade com a Juventus, terceira, que jogará domingo em casa do Inter, segundo na tabela com 17 pontos. Na frente, o Nápoles tem 20 pontos.



No Gewiss Stadium, em pouco mais de meia hora a Atalanta chegou a 5-0 e deu a ideia de que poderia conseguir um resultado ainda mais amplo - mas assim não foi e na última hora de jogo só aconteceu um golo para cada lado.



O holandês Marten de Roon (sexto minuto), Mateo Retegui (nono), o belga Charles de Ketelaere (14) e o nigeriano Adermola Lookman (29 e 34) foram amplificando o resultado, no primeiro tempo.



O sueco Amin Sarr reduziu, aos 42 minutos, e na segunda parte apenas se contabilizou novo golo de Retegui, aos 58, a repor a diferença nos cinco golos.



Mais cedo, o Napóles venceu o Lecce por 1-0, com o golo da partida apontado por Giovanni Di Lorenzo, reforçando, assim, a liderança isolada da Liga italiana de futebol.



Qualquer que seja o resultado do 'clássico' Inter-Juventus, no domingo, o Nápoles vai fechar a nona jornada da Serie A na frente, com 22 pontos. O Inter Milão está em segundo, com 17, e a Juventus em terceiro, com 16.



O outro jogo que estava agendado para hoje, o Bolonha-AC Milan, foi adiado devido às condições meteorológicas, em princípio para fevereiro de 2025.