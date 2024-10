Nápoles firme na frente

Qualquer que seja o resultado do 'clássico' Inter-Juventus, no domingo, o Nápoles vai fechar a nona jornada da Serie A na frente, com 22 pontos. O Inter está em segundo, com 17, e a Juventus em terceiro, com 16.



A formação treinada por Antonio Conte não fez um jogo inspirado no Estádio Diego Armando Maradona, mas ainda assim o suficiente para registar o quarto triunfo consecutivo no campeonato.



O Lecce, que luta por fugir à descida, foi empenhado e consistente a defender, só cedendo aos 73 minutos, para o golo solitário de Di Lorenzo. Após um cabeceamento de McTominay, na sequência de canto, o guarda-redes Falcone rechaçou para perto e o defesa, bem posicionado, rematou a contar.



A posse de bola era quase sempre do Nápoles, em ataque constante, e a equipa da casa poderia ter chegado em vantagem ao intervalo, com outro golo de Di Lorenzo, mas o VAR anulou-o e manteve o empate no marcador.



Os poucos contra-ataques do Lecce pouco incomodaram a baliza de Meret, nunca dando sinais de que os visitantes procuravam mais do que segurar o 'nulo'.