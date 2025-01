Barcelona sem Messi conquistou apenas dois títulos

Grande figura dos "blaugrana" neste século e uma das maiores da história, Messi deixou o clube no início de 2021/22, rumo ao Paris Saint-Germain, depois de não ter conseguido renovar o contrato devido às regras de controlo financeiro.



Já com o regressado Joan Laporta na presidência, o FC Barcelona foi incapaz de renovar com a estrela argentina, mesmo depois de terem chegado a acordo para a redução do salário de Messi, em valores insuficientes para atingir o necessário para o clube poder registar o contrato.



O caos financeiro deixado pela anterior direção, liderada por Josep Maria Bartomeu, obrigou vários dos principais jogadores da altura, como Sergio Busquets, Jordi Alba ou Sergi Roberto, a baixar os salários para conseguir cumprir as regras da Liga espanhola.



A saída de Messi e a baixa de salários, assim como a venda de alguns jogadores, como o português Francisco Trincão, ou do "naming" de Camp Nou, permitiu ao FC Barcelona ir reforçando-se, mas sem grandes resultados desportivos.



Nos últimos cinco anos, os "culés" conquistaram apenas um campeonato, uma Supertaça e uma Taça do Rei, naquele que foi o último troféu levantado por Lionel Messi, após um início de século em que foi um dos clubes mais dominadores do futebol europeu, com a conquista, entre outras, de quatro Ligas dos Campeões.



As dificuldades financeiras obrigaram o FC Barcelona a, nos últimos, apostar ainda mais na "cantera", com Lamine Yamal a ser o mais sonante dos jovens saídos de La Masia, academia de onde vieram também Pau Cubarsí, Pedri, Gavi, Alejandro Baldé ou Marc Casadó.