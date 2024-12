Bayern alarga para seis pontos avanço na Bundesliga

Os bávaros lideram, após 13 jornadas, com 33 pontos, enquanto o Eintracht tem 27, um a mais do que o campeão Bayer Leverkusen, que derrotou o St.Pauli por 2-1.



Para a 10.ª vitória do Bayern muito contribuiu Jamal Musiala, que começou como suplente, entrou aos 51 minutos e ainda contribuiu com dois golos (56 e 90+1), o último do quais com assistência do português Raphaël Guerreiro, que foi titular.



Em destaque na ronda também esteve André Silva, que marcou um dos golos da vitória do Leipzig em Kiel.



No Allianz Arena jogou-se com frio e chuva constante, o que não ajudou à qualidade de jogo, em que a equipa da casa teve perto de 80% de posse de bola.



Dayot Upamecano fez, aos 18 minutos, o primeiro do Bayern, que atuou sem o castigado Manuel Neuer e os lesionados Harry Kane e João Palhinha, e o Heidenheim empatou já na segunda parte, aos 50, pelo austríaco Mathias Honsak.



Depois de Musiala fazer o 2-1, Leon Goretzka elevou para 3-1, aos 84, para logo de seguida, aos 85, Niklas Dorsch encurtar distâncias (3-2), mais uma vez, antes do 4-2 final.



O Eintracht teve grandes dificuldades em conseguir um ponto na receção ao Augsburgo e vê o segundo lugar na prova mais em perigo.



Ekité (55 minutos) e Uzun (74) marcaram para a equipa de Frabkfurt e Tietz (60) e Essende (71) para os visitantes.



Em grande, está o Leverkusen, com quinta vitória consecutiva em todas as competições, agora de 2-1 sobre o St.Pauli.



Os pupilos de Xabi Alonso chegaram a 2-0, através de Florian Wirtz (seis minutos) e Jonathan Tah (21), com o adversário a reduzir aos 84, por Guillavogui.



Nos outros jogos do dia, o Werder Bremen ganhou por 1-0 em Bochum e o Leipzig por 2-0 em Kiel, ao Holstein, com o segundo golo apontado por André Silva, de grande penalidade.