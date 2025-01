Bayern vence sem grandes problemas na receção ao Wolfsburgo

Os bávaros alargam provisoriamente a sua liderança para sete pontos, no arranque da segunda volta do campeonato.



O Wolfsburgo é historicamente 'vítima' nos jogos no Allianz Arena, com 25 derrotas e dois empates, na Bundesliga, e hoje não foi exceção, com o Bayern a dominar por completo.



Leon Goretzka abriu para o Bayern, aos 20 minutos, e Mohammed Amoura empatou aos 24, contra a corrente de jogo. Voltou para a frente a equipa da casa, aos 39, por Michael Olise, que, aos 62, ofereceu o ‘bis’ a Gorotzka.



O português Tiago Tomás entrou em jogo aos 63 minutos na formação do Wolfsburgo e ainda deu nas vistas, ao fazer a assistência para o 3-2 final, marcado de novo por Amoura, aos 88.



O Bayern, que já prepara o jogo da Liga dos Campeões, terça-feira em Roterdão, poupou Jamal Musiala, que teve gripe e só jogou 15 minutos.



Atrás de Bayern (45 pontos) e Bayer (38), o Eintracht Frankfurt é sólido terceiro, com 36, e o top-4 encerra agora com o Estugarda, após golear o Friburgo por 4-0.



Na MHP Arena, marcaram Roualt (02 minutos), Demirovic (17), Woltermade (45+5, de grande penalidade) e Undav (80).



Para quinto, caiu o Leipzig (31 pontos), que, a quatro dias de receber o Sporting, para a sétima jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, cedeu um empate a três na receção ao lanterna-vermelha Bochum, depois de estar a vencer por 3-0.



Orban (10), Nusa (13) e Baumgartner (21) marcaram para os visitantes, a que se seguiu o hat-trick do neerlandês Boadu (48, 56 e 61, o último de grande penalidade).



Também hoje, o St.Pauli ganhou por 2-0 em Heidenheim e o Hoffenheim venceu por 3-1 no terreno do Kiel.