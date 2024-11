Bentancur comentário sobre Son vale castigo pesado

anunciada pela Federação Inglesa de Futebol (FA) no seu site oficial,Perante a polémica, mais tarde, o médio uruguaio recorreu às redes sociais para pedir desculpa, admitindo ter sido uma piada de mau gosto e que nunca teve a intenção de desrespeitar o companheiro de equipa, o que Son compreendeu.”, disse então o avançado sul-coreano.A punição, que a FA justifica ao abrigo dos regulamentos disciplinares, em referência à nacionalidade, raça ou etnia, ainda é passível de recurso, numa decisão que obriga o uruguaio a frenquentar um programa de educação.Esta sanção da FA, com efeitos a partir de 12 de novembro e válida para todas as competições inglesas, não é inédita entre companheiros de equipa, após o português Bernardo Silva também ter sido punido, em 2019, com um jogo e uma multa por chamar "conguito" ao amigo Benjamin Mendy, então jogador do Manchester City.O avançado uruguaio Edinson Cavani foi também punido, com três jogos e multa de 100.000 libras, além de ter também de frequentar um curso de reeducação, depois de se referir a um amigo, num agradecimento, como ‘negrito’, em 2020, quando atuava pelo Manchester United.