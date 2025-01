Borussia Dortmund espera "duelo de iguais" com o Sporting

“Foi um sorteio desafiador e defrontar o Sporting será uma tarefa emocionante. Será um duelo de iguais, mas com a segunda mão em casa vamos conseguir”, observou Sebastian Kehl, em declarações publicadas no site oficial do clube alemão, finalista vencido da prova no ano passado (derrota por 2-0, frente ao Real Madrid).



O campeão nacional, que terminou a nova fase de liga no 23.º lugar, penúltimo de apuramento, joga a primeira mão no Estádio José Alvalade, em Lisboa, em 11 ou 12 de fevereiro, e a segunda no estádio do Borussia Dortmund, 10.º colocado na primeira fase da ‘Champions’, em 18 ou 19 do mesmo mês.



Se garantir um lugar nos oitavos de final da Liga dos Campeões de 2024/25, o Sporting, líder destacado da I Liga, defronta os franceses do Lille ou os ingleses do Aston Vila, uma vez mais com primeira mão em Alvalade, em 04 ou 05 de março, e segunda fora, em 11 ou 12 do mesmo mês.