Botafogo empata e permite aproximação do Palmeiras

Na jornada 28 do campeonato, a equipa do Botafogo não foi além de um 0-0 frente ao Grêmio, que terminou reduzido a 10 elementos devido a expulsão de Monsalve, aos 90 minutos.



Já o Palmeiras bateu em casa o Atlético Mineiro por 2-1, com golos de Raphael Veiga, aos 45+2 e 86, ambos de grande penalidade, enquanto Hulk apontou o tento dos forasteiros, aos 68 minutos.



Com estes resultados, o Botafogo continua na liderança do campeonato brasileiro, com 57 pontos, mas agora com apenas um de vantagem em relação ao Palmeiras, enquanto o Fortaleza é terceiro, com 52, mas menos um jogo disputado.