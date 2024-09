Cole Palmer faz História na Premier

Orientado por Mikel Arteta, o Arsenal fez uma boa primeira parte e tudo parecia encaminhado para uma tarde tranquila, após golos de Martinelli, aos 20, e Trossard, aos 45+1, mas, na segunda metade, o Leicester ‘apertou’ os londrinos.



James Justin bisou para os ‘foxes’, aos 47 e 63, e o empate, conjugado com uma boa exibição do guarda-redes Hermansen, empurrou o Arsenal para enorme pressão nos descontos, período em que lhe valeu o autogolo, após lance de Trossard.



A vitória deixa os londrinos na liderança, com os mesmos 14 pontos (em seis jogos) do Manchester City, embora Liverpool e Aston Villa, ambos com 12 e menos um jogo, ainda possam alcançar a frente do campeonato nesta sexta jornada.



Em outros jogos da tarde, o Everton venceu em casa o Crystal Palace, por 2-1, e o Brentford, com Fábio Carvalho em campo, empatou na receção ao West Ham, a 1-1.



Já o Fulham, de Marco Silva, saiu vencedor de um duelo de treinadores portugueses na visita ao Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santo, numa tarde em que Cole Palmer (Chelsea) foi ‘rei’.



O avançado internacional inglês fez história no campeonato, ao tornar-se o primeiro jogador da Premier a assinar um ‘póquer’ (quatro golos) em apenas uma primeira parte de um jogo, no que seria o triunfo do Chelsea sobre o Brighton (4-2).



Palmer marcou aos 21, 28 (de grande penalidade), 31 e 41 minutos, num jogo em que o Brighton até esteve a vencer, com golo de Georginio Rutter, aos sete, e ainda reduziu também na primeira parte, por Baleba, aos 34.



O resultado ficou definido nos primeiros 45 minutos, deixando o Chelsea, que teve João Félix sem sair do banco, Pedro Neto em campo a partir dos 63 minutos e Renato Veiga a partir dos 70, no terceiro lugar à condição.



No jogo que opôs os dois treinadores portugueses na Liga inglesa, Marco Silva teve mais razões para sorrir, com o Fulham a arrancar uma preciosa vitória em Nottingham, graças a um golo do ex-benfiquista Raul Jiménez, na conversão de um penálti.



No Nottingham, Nuno Espírito Santo fez entrar Jota Silva já depois de sofrer o golo, aos 57 minutos.



A ronda prossegue ainda hoje com o jogo entre Wolverhampton e Liverpool, estando agendados para domingo os embates Ipswich-Aston Villa e Manchester United-Tottenham, e para segunda-feira o Bournemouth-Southampton.



(Com Lusa)