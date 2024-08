Conor Gallagher troca o Chelsea pelo Atlético de Madrid

Conor Gallagher, de 24 anos, ingressou na academia do Chelsea com oito anos e depois de uma década nas categorias de base do clube londrino foi emprestado ao Charlton, em 2019.



Em seguida, por empréstimo, representou o Swansea (2019/29), West Bromwich Albion (2020/21) e Crystal Palace (2021/22), onde foi eleito o melhor jogador da temporada do clube, antes de se afirmar no Chelsea.



Gallagher estreou-se pela seleção principal inglesa em novembro de 2021 e foi convocado para o Mundial de 2022 e para o Euro2024, competição da qual foi finalista. Até ao momento, o médio disputou 18 jogos pela seleção inglesa.



O negócio entre Chelsea e Atlético de Madrid terá sido feito por uma verba a rondar os 41 milhões de euros, de acordo com a comunicação social espanhola e inglesa.



Os dois clubes estão, de resto, a negociar também a transferência do português João Félix, que fará o caminho inverso, deixando Madrid para rumar a Londres.