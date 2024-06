A classe do ex-portista James Rodríguez conduziu na segunda-feira a Colômbia ao triunfo por 2-1 sobre o Paraguai, em encontro da primeira jornada do Grupo D da 48.ª edição da Copa América em futebol.

No NRG Stadium, em Houston, no Texas, o atual jogador dos brasileiros do São Paulo, de 32 anos, fez as assistências para os golos de Daniel Muñoz, aos 32 minutos, e Jefferson Lerma, aos 42, com dois passes milimétricos de pé esquerdo.



Os paraguaios ainda ripostaram, com um tento de Julio Enciso, aos 69 minutos, mas, até final, os "cafeteros" não passaram por qualquer aperto, num jogo em que foram sempre melhores e poderiam inclusivamente ter conseguido um triunfo mais folgado.