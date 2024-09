Dalot e Fernandes titulares em nulo do Manchester United em Londres

Diogo Dalot e Bruno Fernandes foram hoje titulares em novo deslize do Manchester United no arranque da Liga inglesa de futebol, com um 0-0 no campo do Crystal Palace, que mantém os ‘red devils’ a meio da tabela.

Depois de dois triunfos motivadores (3-0 no campo do Southampton, para a Premier League, e 7-0 sobre o Barnsley, do terceiro escalão, na Taça da Liga), o Manchester United voltou a ‘emperrar’ na quinta jornada do campeonato e vai terminar a ronda apenas no 11.º lugar da prova, com sete pontos.



Em Londres, os ‘red devils’ foram superiores ao Palace, que ainda não venceu na Premier League, mas encontraram uma ‘muralha’ na baliza chamada Dean Henderson, guarda-redes que fez toda a sua formação em Old Trafford, mas que nunca se conseguiu impor na primeira equipa.



Liverpool, Manchester City, com menos um jogo, e Aston Villa, todos com 12 pontos, vão passar a noite em conjunto na frente da Premier League, com os ‘citizens’ a terem possibilidade de continuar sozinhos no comando, caso vençam, ou até empatem, na receção ao Arsenal, no domingo.