Espírito Santo volta a vencer e Forest é a equipa `sensação` da Premier League

Depois de, na época passada, ter garantido a permanência na Premier League apenas na última jornada, o histórico emblema de Nottingham, duas vezes campeão europeu no final dos anos 70 do século passado, segue agora provisoriamente no quarto posto, após somar o terceiro triunfo nos últimos quatro jogos.



No City Ground, Espírito Santo festejou efusivamente na parte final da partida, com a sua equipa a protagonizar a reviravolta no marcador, quando tudo indicava quem o Villa ia vencer, com um golo do colombiano Jhon Durán, aos 63 minutos.



Com o internacional português Jota Silva em campo desde os 68 minutos, o sérvio Nikola Milenkovic refez a igualdade, aos 87, e o sueco Elanga levou aos adeptos da casa ao delírio, aos 90+3.



O Forest soma 28 pontos no quarto posto, mais um que o tetracampeão Manchester City, quinto e que no domingo recebe o rival United, de Ruben Amorim.



Já o Aston Villa é sexto, com 25 pontos.



Na frente, segue o Liverpool, com 36 pontos, após o empate em casa com o Fulham (2-2), de Marco Silva, com Diogo Jota a salvar um ponto para os ‘reds’ no regresso aos relvados após dois meses de ausência por lesão.